2. Liga : Gedenken an Vereinsikone Seeler: HSV spielt in Sondertrikot

Gedenken an «Uns Uwe»: Vor dem HSV-Heimspiel gegen Hansa Rostock steht alles im Zeichen von Uwe Seeler. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg In Gedenken an Uwe Seeler wird der Hamburger SV im Zweitliga-Spiel gegen Hansa Rostock in einem besonderen Trikot auflaufen.

Auf dem Heim-Shirt steht auf dem linken Ärmel Seelers Rückennummer 9, auf der Brust ehrt der Schriftzug „UNS UWE“ die Vereinsikone Seeler, wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte. Außerdem ist in den Rückennummern der HSV-Profis eine weitere, kleine Nummer 9 in Weiß eingearbeitet. Die Trikots werden später zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung versteigert. Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben.

Schon während der Vorbereitung auf das erste Heimspiel (13.30 Uhr) der neuen Saison tragen die HSV-Spieler ein Aufwärmshirt in Gedenken an den HSV-Rekordtorschützen. Das in Schwarz gehaltene T-Shirt zeigt auf der Brust ein schwarz-weißes Jubel-Foto Seelers, der Rücken ist wiederum mit der Nummer 9 und einem „UNS UWE“-Schriftzug versehen.

Die HSV wärmten sich T-Shirts mit dem Konterfei des Clubidols auf. Foto: Marcus Brandt/dpa

