Fußball Gedenkfeier für Beckenbauer in Allianz Arena am 19. Januar

„Mit der gemeinsamen Feierlichkeit im Stadion des FC Bayern soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Franz Beckenbauer in dem Umfeld zu ehren, in dem er die Herzen der Menschen auf einzigartige Weise erreicht hat: auf dem Fußballplatz“, hieß es. Nähere Details zu der Veranstaltung will der FC Bayern in Kürze bekanntgeben.