3. Liga Geschlechter-Banner: Dresden weist Diskriminierung zurück

Vom Vorwurf der Diskriminierung distanziert sich der Club, nachdem Fans beim 1:2 in Ingolstadt am vergangenen Sonntag ein zweiteiliges Banner ausrollten. Darauf war zu lesen: „Es gibt nur einen lächerlichen DFB... und zwei Geschlechter!“ Dynamo verwies auf sein Leitbild und die Fan-Charta. Der Club sei „offen für jeden, der die Werte des Vereins anerkennt: Menschen aller Schichten, Hautfarben und Kulturen kommen in unseren Farben zusammen“. Dynamo wolle die Aktion vereinsintern mit den entsprechenden Fachbereichen analysieren und anschließend den Dialog mit der Fanszene suchen.