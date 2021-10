DFB-Pokal : Gladbach demütigt Bayern - Leverkusen überraschend raus

Bayern München schied nach einer deftigen Klatsche in Gladbach bereits in der zweiten Runde aus. Foto: Marius Becker/dpa

Mönchengladbach Der FC Bayern München kassiert beim 0:5 bei Borussia Mönchengladbach die höchste DFB-Pokalniederlage der Vereinsgeschichte. Neben dem deutschen Fußball-Meister scheidet auch Bayer Leverkusen überraschend aus. Union Berlin zittert sich dagegen weiter.

Bei Borussia Mönchengladbach ging der deutsche Fußball-Meister am Mittwochabend mit 0:5 (0:3) unter und verlor zudem noch Nationalspieler Leon Goretzka, der angeschlagen ausgewechselt werden musste. Schon in der ersten Halbzeit sorgten Kouadio Koné (2.) und Ramy Bensebaini (15./21., Foulelfmeter) für eine komfortable Führung. Die Münchner fanden nicht in die Zweikämpfe und waren in allen Belangen unterlegen, obwohl sie nahezu in Bestbesetzung antraten. Nach der Pause besiegelte Breel Embolo mit einem weiteren Doppelpack (51./57.) die höchste DFB-Pokalniederlage der Münchner Vereinsgeschichte.