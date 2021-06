Deutscher EM-Gegner : Glücklicher Pechvogel: Benzema-Comeback bei Frankreich-Sieg

Nizza Nach fast sechs Jahren läuft Karim Benzema wieder im Trikot der Équipe Tricolore auf. Beim Testspielsieg gegen Wales verpasst der Real-Madrid-Profi sein 28. Länderspieltor nur knapp.

Nationaltrainer Didier Deschamps hatte Benzema Mitte Mai überraschend für die Europameisterschaft nominiert; nach mehr als fünfeinhalb Jahren feierte der Angreifer am Mittwochabend in der Allianz Riviera von Nizza sein Comeback - 300 Kilometer Luftlinie sind es bis zu seiner Geburtsstadt Lyon.

Mit „später“ hat Deschamps sicher die EM gemeint - Frankreich muss zum Auftakt am 15. Juni in München gegen Deutschland antreten. Dann darf es gern auch mit Benzemas 28. Länderspieltor klappen, gegen Wales scheiterte er mit einem Handelfmeter am glänzend parierenden walisischen Keeper Danny Ward (27. Minute); in der Schlussphase traf der Rückkehrer noch den Pfosten.