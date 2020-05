Hygienekonzept der DFL : Graf Lambsdorff: Weder Bonus noch Malus für Fußball

Berlin Sportmediziner Jürgen Steinacker sieht den Profisport als Testfeld für weitere Lockerungen - Profis seien daher „Modelle für die Gesellschaft“. Der Ethiker Peter Dabrock hinterfragt das Rückkehr-Konzept der DFL kritisch.

„Die Lage ist jetzt eine andere als am Beginn der Pandemie, so dass in den nächsten Wochen weitere Lockerungen möglich sind“, betonte der FDP-Außenpolitiker. „Sport sollte davon nicht ausgenommen werden, Bundesligaspiele vor leeren Rängen müssen möglich sein, wenn die Behörden das Hygienekonzept der Liga genehmigen“, forderte Lambsdorff.