EM-Aus für Tschechien : „Großen Respekt“: Schick verfehlt Ronaldo-Marke nur knapp

Baku Trotz des Aus im Viertelfinale wird Patrik Schick als eine der prägenden Figuren in die Geschichte dieser EM eingehen. In der tschechischen Stürmer-Galerie steht er auf Augenhöhe mit den ganz Großen.

„Wenn wir zurückschauen, verdienen wir großen Respekt“, sagte der 25-Jährige von Bayer Leverkusen am späten Samstagabend in Baku bestimmt. „Es haben nicht viele Menschen an uns geglaubt, wir haben gezeigt, dass wir mit den ganz Großen mithalten können.“

Gegen Dänemark war seine feine Direktabnahme aus der Drehung heraus zum Anschluss in der 49. Minute jedoch zu wenig. In der Schlussviertelstunde ließ sich Schick dann auswechseln. „Ich war schon müde und habe mich nicht gut gefühlt“, sagte er dazu.

Damit musste Schick trotz eines großartigen Turniers mit dem Fernschusstreffer aus knapp 50 Metern gegen Schottland als Höhepunkt auch auf die persönliche Krönung verzichten. Zwar liegt Schick in der Torschützenliste nach Treffern gleichauf mit Cristiano Ronaldo. Da in der Arithmetik der Europäischen Fußball-Union bei Gleichstand die Vorlagen herangezogen werden, reicht es aktuell nur für Platz zwei. Portugals Superstar legte im Gegensatz zu Schick ein Tor im Turnier auf.

„Sport.cz“ resümierte schonungslos: „Die Mehrheit der tschechischen Spieler enttäuschte - am besten hielt sich Torwart Tomas Vaclik. Von einer Paradeleistung war die Mannschaft am Samstag in Baku sehr weit entfernt.“ Hingegen „MF Dnes“ schrieb: „Wir verbeugen uns! Falls sich die Mannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 qualifiziert, war das eine hervorragende Übung.“