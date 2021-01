Ex-Weltmeister : Großkreutz künftig nur noch Sechstligist

Dortmund Ein Musterprofi war Kevin Großkreutz ohnehin nie. Künftig will der Weltmeister von 2014 nur noch als Amateur kicken. Über eine Profi-Karriere, die märchenhafte und traurige Kapitel schrieb.

Weltmeister - wenngleich ohne Einsatz - wurde er, dazu zweimal deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, das Champions-League-Endspiel 2013: All das war mehr, als man bei seinem Talent hätte erwarten können. Zur Laufbahn, die der 32-Jährige via Instagram zumindest im Profibereich für beendet erklärte, gehören aber natürlich auch die Tiefen. „Wenn ich an den Dönerwurf denke“, sagte Großkreutz selbst „oder den Abgang in Stuttgart, der nicht schön war.“