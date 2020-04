Fußball-Weltmeister : Großkreutz startet Gewinnspiel zur Rettung seiner Kneipe

Kevin Großkreutz will seine Kneipe „Schmackes“ retten. Foto: Marius Becker/dpa.

Dortmund Kevin Großkreutz, Fußball-Weltmeister von 2014, will sein Lokal „Schmackes“ mit einem Gewinnspiel durch die Coronavirus-Krise führen. Jeder Unterstützer, der online einen Gutschein ab 20 Euro für die Restaurant-Kneipe in Dortmund erwirbt, nimmt an einer Verlosung teil.

Wie die „Bild“berichtet, sind dabei unter anderem Original-Trikots der BVB-Stars Erling Haaland, Marco Reus, Mario Götze und Marcel Schmelzer sowie Fußballschuhe von Jadon Sancho, Reus und Schmelzer zu gewinnen. Auch Kölns Torjäger Simon Terodde steuerte ein FC-Shirt und Schuhe bei.