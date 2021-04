Coronavirus-Pandemie : Großteil der EM-Städte für Zuschauer - Söder zweifelt

Die schottische Regierung hat zugestimmt im Hampden Park in Glasgow bis zu 25 Prozent der Kapazität zu nutzen. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Pünktlich melden sich die zwölf EM-Gastgeber mit ihren Konzepten. Mehrere Städte bekennen sich zur Ausrichtung der Partien vor Zuschauern. Der deutsche Standort München blieb vage.

„Im Moment kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen mit großartigen Zuschauerzahlen zu operieren, es dauert ja nicht mehr lange“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der RTL/ntv-Redaktion über den Spielort München. Die Aussagen der EM-Organisatoren in der Landeshauptstadt waren zuletzt eher vage geblieben.

Aus Spanien (Bilbao), Schottland (Glasgow) und den Niederlanden (Amsterdam) erhielt die Europäische Fußball-Union bis zum 7. April relativ konkrete Zusagen. Einen negativen Corona-Test sowie eine günstige Pandemie-Lage vorausgesetzt, sollen beispielsweise in die Amsterdamer Johan Cruyff Arena bei dem Turnier in diesem Sommer (11. Juni bis 11. Juli) bis zu 12.000 Zuschauer zugelassen werden. Ähnliche Zahlen sind im Hampden Park in Glasgow möglich.