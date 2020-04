So kick die Welt: Lesergeschichten vom Fußball rund um den Globus - Teil 4 : Hopp, hopp – ab nach Hongkong

Beeindruckende Kulisse: Ein Stadion in Hongkong zwischen Wohnsilos, die in den Himmel ragen. Foto: Paul Krier

Von einer wechselhaften Taxifahrt und einem Stadion zwischen Hochhäusern: Was ein TV-Leser beim Fußball in Asien erlebt hat.

Wenn nicht, dann kann das folgendermaßen aussehen: Drei Luxembuger sitzen in Hongkong in einem Taxi. Es soll zum Spiel der Hongkong Rangers gegen den R&F FC fahren. Rein ins Taxi, alles normal. Doch dann fällt den Dreien auf, dass das Stadion der Rangers weit außerhalb der Stadt liegt und der Anpfiff näher rückt.

Ein Plan B muss her. Sie instruieren den Taxifahrer, doch zu einem anderen Stadion zu fahren, dem Sham Shui Po Sports Ground im Gebiet Kowloon. Ziemlicher Kuddelmuddel. Aber was nimmt man nicht alles auf sich um ein Fußballspiel zu schauen? Statt Rangers gegen R&F geht es zum Spiel der Lee Man Warriors gegen den Eastern SC. Das Wechselbad der Taxi-Gefühle sollte ihren Preis haben – dazu später mehr.

Die wechselhafte Taxifahrt erleben im Dezember der Luxemburger Paul Krier und seine beiden Begleiter. Krier (42) ist Sportjournalist im Großherzogtum. Dort ist er zuständig für das luxemburgische Pendant zu FuPa Rheinland. Wenn er nicht arbeitet, dann geht Krier seinem Hobby nach: dem Groundhoppen (Erklärung siehe Info). In der Serie „So kickt die Welt“ erzählt der Trierische Volksfreund Lesergeschichten vom Fußball rund um den Globus – heute die der drei Luxemburger und ihrem Trip in die Millionenmetropole Hongkong.

Zurück zur kurzfristig umgeplanten Taxifahrt. Diese sorgt dafür, dass die beiden Groundhopper zehn Minuten nach Anpfiff am Spielort eintreffen. Glücklicherweise steht es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 – also noch nichts verpasst. Die Wahl des Stadions stellt sich schnell als die richtige heraus. Beeindruckende und für Hongkong typische Wohnsilos ragen direkt neben dem Spielfeld in den Himmel. Die Bewohner dieser können sich den Eintritt zum Spiel sparen – sollten aber nicht zu weit oben wohnen, wenn sie nicht mit dem Fernglas das Spiel schauen wollen. Diese Hochhaus-Schauer ausgenommen sind rund 1300 Zuschauer beim Spiel der Lee Man Warriors gegen den Eastern SC. Auch zwei nette kleine Ultragruppierungen sind da, die für die Stimmung sorgen sollen. Diese bestehen jeweils aus 20 bis 30 Fans. Paul Krier und seine Begleiter erinnern diese Größenordnungen sehr an das heimische Großherzogtum.