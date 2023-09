Fußball-Star Hakimi ruft nach Erdbeben in Marokko zu Hilfe auf

Das Erdbeben hatte in Marokko in der Nacht zum Samstag Hunderte Menschen in den Tod gerissen und schwere Schäden angerichtet. „Mein Beileid geht an all diejenigen, die jemanden verloren haben, den sie lieben“, schrieb der Ex-Dortmunder Hakimi. Auch andere Nationalspieler meldeten sich auf Instagram zu Wort und riefen zur Unterstützung auf.