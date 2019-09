Transfermarkt : Hannover 96 holt nach Stendera auch Ex-Nationalspieler Aogo

Hannover Bundesliga-Absteiger Hannover 96 wird nach dem Mittelfeldspieler Marc Stendera auch den früheren Nationalspieler Dennis Aogo verpflichten.

Beide Profis werden zunächst am Dienstag ihren obligatorischen Medizincheck in Hannover absolvieren und danach ihre Verträge unterschreiben. Das bestätigte der Verein am Vormittag.