„Hate Speech“ : Hass im Stadion: Der Profifußball und die „Hohlroller“

Köln Profifußballer, Trainer und Funktionäre müssen immer wieder Beschimpfungen ertragen. Hass im Profisport ist zwar kein neues Phänomen, ein Ort wird dafür aber besonders gern genutzt.

„Was da in den Fankurven der sogenannten Traditionsklubs abgeht, ist unappetitlich und gehört sich nicht. Dass Menschen im Fußball unter der Gürtellinie beleidigt werden und straffrei davonkommen, ist für mich ein Skandal“, sagte Jörg Schmadtke, der seine lange Karriere gerade beendet hat, der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. „In den Kurven denken einige offenbar, sie könnten machen, was sie wollen.“

Schmadtke: „Solche Entgleisungen dürfen nicht geduldet werden“

Eberl, der vor gut einem Jahr bei Borussia Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war und seit dem 1. Dezember bei RB arbeitet, war im Stadion von Schmadtkes Ex-Club 1. FC Köln ähnlich beleidigt worden. „Solche Entgleisungen dürfen nicht geduldet werden und müssen mit aller Schärfe sanktioniert und bestraft werden“, forderte Schmadkte. Der langjährige Manager nimmt den Deutschen Fußball-Bund in die Pflicht. In schlechter Erinnerung sind die scharfen Beleidigungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, die einst fast zu einem Spielabbruch geführt hatten.

Der Leipziger Sportchef Eberl ist nach dem Köln-Spiel in die Offensive gegangen. „Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was die Krankheit Burn-out bedeutet“, sagte er. In den sozialen Medien wird über die eindringlichen Aussagen des 49-Jährigen zu dessen Auszeit teils unter Klarnamen gehetzt. Es wirkt inzwischen nicht mehr nur wie ein rechtsfreier Raum - die Liste der Beispiele scheint endlos.

„Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen, so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbeigegangen…“, schrieb Kaiserslauterns Torwart Andreas Luthe nach dem Spiel in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 Ende Januar. Er berichtete von „widerlichen Nachrichten“. Immer wieder machen Profispieler auch rassistische Ausfälle öffentlich. Der Aufschrei ist immer groß, die Konsequenzen sind überschaubar.