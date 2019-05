Neuer HSV-Coach : Hecking: „2. Bundesliga hat sich richtig gemacht“

Hamburg Der neue HSV-Trainer Dieter Hecking schätzt die Qualität der 2. Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison als hoch ein.

„Es ist nicht zuletzt durch die Bundesliga-Absteiger eine hoch interessante Liga“, sagte der am Mittwoch in Hamburg vorgestellte Hecking. „Die 2. Bundesliga hat sich in den letzten Jahren richtig gemacht.“ Der Fußball habe sich dort enorm weiterentwickelt, „was die Ergebnisse im DFB-Pokal oder in der Relegation gezeigt haben“.