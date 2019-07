2. Liga : Hecking und Boldt wollen Zweifel am neuen HSV zu zerstreuen

Hecking und Boldt wollen Zweifel am neuen HSV zu zerstreuen

Hamburg Neue Spielzeit, neues Team, alte Probleme? Nach dem in letzter Sekunde verhinderten Saison-Fehlstart bemühten sich die Verantwortlichen, die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neuanfang beim HSV zu schüren.

„Dass noch nicht alles Tiki-Taka-Fußball war, ist klar. Aber ich bin nicht der Typ, der immer nur das Negative sucht. Und ich bin auch nicht naiv, um zu sagen, alles war gut“, erklärte Sportvorstand Jonas Boldt nach dem 1:1 (0:0) der Hamburger in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98. Neu-Trainer Dieter Hecking verwies auf die „tolle Moral“, die mit Aaron Hunts Foulelfmetertor in der achten Minute der Nachspielzeit belohnt wurde.

„Ich will nichts schönreden, aber die Mannschaft ist nicht nach dem Rückstand eingebrochen“, betonte Hecking, gab zugleich aber zu, dass sie nicht mehr die Präsenz der guten ersten Halbzeit hatte. Der 54 Jahre alte Coach wertete den Teilerfolg als „Punkt für die Moral“ und betonte: „Erfolg tut gut, aber man benötigt Zeit.“ Zugleich wies er darauf hin, dass er mit seiner Arbeit, die vielen neuen Spieler zu integrieren, erst am Anfang stehe. „Noch einmal: Das Ganze braucht Zeit. Und wer das nicht begreift, dem kann ich nicht helfen“, sagte Hecking am Montag nach einer lockeren Einheit im Volkspark.