Aufstiegsendspurt : Heidenheim-Coach: Größerer Druck bei VfB und HSV

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt sieht sein Team im Aufstiegsrennen in einer guten Position. Foto: Lukas Schulze/Getty/POOL/dpa

Heidenheim Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga sieht der 1. FC Heidenheim den Hamburger SV und den VfB Stuttgart unter größerem Erfolgsdruck.

„Der Druck, aufsteigen zu müssen, ist bei diesen Clubs natürlich da“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. „Aber glauben Sie nicht, dass in Heidenheim jeder zufrieden ist, dass wir auf Platz vier sind. Es ist nicht so, dass wir uns hier jeden Tag in den Armen liegen.“