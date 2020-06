Relegation : Heidenheim heiß: Schmidt will „Lebenschance“ nutzen

Heidenheim Außenseiter 1. FC Heidenheim glaubt vor dem Relegations-Hinspiel bei Werder Bremen an die Sensation. Nicht nur für den langjährigen Trainer Frank Schmidt wäre der Bundesliga-Aufstieg die Krönung einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.

Seit 13 Jahren trainiert er die Heidenheimer mittlerweile schon, ist damit der dienstälteste Coach im deutschen Profi-Fußball. Er führte sie von der Oberliga bis in die 2. Liga und dort nun zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren ins obere Drittel. „Es ist jetzt schon schier unglaublich, was wir alle zusammen erreicht haben. Wenn man bedenkt, dass es theoretisch noch zwei Spiele bis zur Bundesliga sind, wäre es der absolute Wahnsinn“, sagt er.

Der 46-Jährige ist eine der drei prägenden Figuren des Vereins. Neben Geschäftsführer Holger Sanwald, bei dessen Einstieg vor 26 Jahren die Heidenheimer sogar noch in der Landesliga spielten. Und neben Kapitän Marc Schnatterer, der nun auch schon seit zwölf Jahren für sie auf Torejagd geht. „Es ist vorbildlich, was er hier geleistet hat“, sagt Schmidt über Schnatterer - und den möglichen Aufstieg: „Bevor ich es mir wünsche, wünsche ich es ihm. Es wäre die Krönung einer unglaublichen Karriere.“

Dieser Zusammenhalt und diese Kontinuität sind es, die den FCH auszeichnen. In aller Ruhe mauserte sich der Club in den vergangenen Jahren im Schatten des rund 80 Kilometer entfernt beheimateten fünfmaligen deutschen Meisters VfB Stuttgart zu einem Topclub der 2. Liga. „Freiburg hat es vorgemacht. Das ist der Reiz der Provinz“, sagt der Heidenheimer Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU). Er wird angesichts dieser außergewöhnlichen Chance mit nach Bremen reisen.

Da auswärts zuletzt aber recht wenig zusammenlief, gehe es im Hinspiel in Bremen in erster Linie um „ein Ergebnis, das uns im Rückspiel noch an die Sensation glauben lässt“, sagt Schmidt. Der Coach erwartet offensivfreudige Hanseaten und wünscht sich daher mehr Stabilität in der eigenen Verteidigung.