Neue Trainer, große Ziele : Hertha bis Schalke: Trainingsauftakt für fünf Bundesligisten

Berlin Zwei neue Trainer, hoch motivierte Neuzugänge und ehrgeizige Ziele - für fünf Fußball-Bundesligisten hat nach dem Urlaub die Saisonvorbereitung begonnen.

Zum Trainingsauftakt waren bei Schalke 04, Hertha BSC, Bayer Leverkusen, dem FC Augsburg und SC Freiburg lockere Einheiten angesagt. Ante Covic ist der neue Coach der Berliner Hertha, David Wagner tritt bei Schalke ebenfalls seine erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga an.

Covic will mit attraktivem Offensiv-Fußball für neue Begeisterung sorgen. „Wir haben eine junge Mannschaft, deswegen will ich die jungen Leute von der Leine lassen“, sagte der 43 Jahre alte Kroate bei seiner Vorstellung vor dem offiziellen Trainingsauftakt. Die Hauptstädter wollen in der Mitte August beginnenden Saison „ein unangenehmer Gegner sein“, sagte der gebürtige Berliner und Nachfolger von Pal Dardai.