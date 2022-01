Infektionsfolgen? : Herzen in Corona-Zeiten: Belastungsfaktor für Profifußballer

Herzen in Corona-Zeiten: Belastungsfaktor für Profifußballer

München Im Profifußball hört man in Verbindung mit dem Coronavirus häufiger von Herzproblemen. Warum ist das so? Wie gefährlich kann eine Corona-Infektion dabei sein und welche Folge kann eine Impfung haben?

Julian Nagelsmann fand's „bescheiden bis beschissen bis hochgradig beschissen“. Was den Trainer des FC Bayern München so ärgerte? Die Erkrankung seines Linksverteidigers Alphonso Davies.

Davies ist nicht der einzige Fußballstar, der zuletzt Herzbeschwerden aufwies. Der frühere Dortmunder Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang war nach einer Corona-Infektion vom Afrika-Cup zurück nach Europa geschickt worden. Gabuns Verband gab Herzprobleme an. Aubameyang schrieb aber nach seiner Rückkehr zum FC Arsenal und einer Untersuchung in London, dass sein „Herz absolut in Ordnung“ sei.