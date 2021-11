Fußball-Weltmeisterschaft : Hitzlsperger verlangt Ehrlichkeit bei Diskussion über Katar

Stuttgart Der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat mehr Ehrlichkeit bei der Diskussion über die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 an Katar gefordert.

Allerdings glaubt er nicht an wesentliche Veränderungen allein durch die WM. Seine Hoffnungen hielten sich in Grenzen, sagte der EM-Zweite von 2008. Es werde dem Weltverband FIFA nicht schwerfallen, vier Wochen lang Bilder zu zeigen, die den Eindruck von Fortschritt vermittelten, ohne dass sich im Land in den kommenden Jahren grundsätzlich etwas ändere. „Aber an eine nachhaltige Verbesserung allein durch eine WM glaube ich nicht. Russland ist nach der letzten WM auch nicht demokratischer und liberaler geworden“, sagte Hitzlsperger.