Bundesliga Hoeneß lobt seine Bayern - und hat eine Warnung

Nach dem 5:2-Sieg des FC Bayern beim SV Darmstadt 98 ist der Rückstand der Münchner auf den enteilten Tabellenführer Bayer Leverkusen weiter groß. In der Champions League, in der es im Viertelfinale gegen den FC Arsenal geht, sind die Chancen weiter intakt. „Wenn wir hochkonzentriert Fußball spielen, haben wir eine Chance“, sagte Hoeneß. Am Dienstag, den 9. April, findet das Hinspiel in London statt. Acht Tage später wird das Rückspiel in der Allianz Arena ausgetragen.