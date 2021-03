2. Liga : HSV-Coach Thioune: „Freude pur“ nach Sieg in Bochum

HSV-Coach Thioune: „Freude pur“ nach Sieg in Bochum

Bochum Ein Platzverweis machte Tabellenführer Bochum das Leben im Spitzenspiel frühzeitig unnötig schwer. Der HSV kämpfte sich zu seinem dringend benötigten Erfolg - und bleibt auf Aufstiegskurs.

„Wir haben eine riesige Gelegenheit liegen lassen. Aber was die Mannschaft in der zweiten Halbzeit abgerufen hat, war aller Ehren wert, und deshalb bin ich guter Dinge, dass wir auch diese Niederlage sehr gut wegstecken“, befand der Trainer des im Top-Spiel bezwungenen, aber noch nicht gestürzten Spitzenreiters VfL Bochum.

Im stürmischen Dauerregen lieferten sich beide Teams in der 2. Fußball-Bundesliga ein hitziges Kampfspiel, in dem der fast eine Stunde in Überzahl agierende Hamburger SV mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg kühlen Kopf bewahrte und den ersten Punkte-Dreier nach fünf sieglosen Spielen schaffte.