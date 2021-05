Aufstieg erneut verpasst : HSV-Legende Seeler: „Konnte einfach nicht mehr hinschauen“

Hamburg Vereinslegende Uwe Seeler ist nach dem erneut verpassten Bundesliga-Aufstieg des Hamburger SV hart mit den Profis ins Gericht gegangen.

„Die Mannschaft macht den Eindruck, dass sie überhaupt keine Lust hat, aufzusteigen“, sagte der 84-Jährige der „Bild“. Die jüngste 2:3-Niederlage beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück sei die Krönung der Enttäuschung gewesen: „Ich konnte einfach nicht mehr hinschauen. Wissen die Spieler eigentlich nicht, was sie den Fans und dem Verein antun?“

Der HSV geht nun in seine vierte Saison in der 2. Liga. „Ich bin tief enttäuscht, ärgere mich sehr - ich hatte gehofft, dass es diesmal wirklich klappt. Für mich ist die Bundesliga ohne den HSV echt sch....“, sagte Seeler, der immer mehr am Aufstieg zweifelt.