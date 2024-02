2. Liga HSV nur Remis in Rostock - Siege für Kiel und Schalke

Ein Patzer von Torhüter Florian Kastenmeier verhinderte im Duell mit dem Karlsruher SC, dass Fortuna Düsseldorf den Anschluss an den Aufstiegsrelegationsplatz herstellt. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Rheinländer auswärts mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Sie warten in der Liga auch nach dem fünften Anlauf auf einen Dreier in diesem Kalenderjahr. Beim 2:2 rutschte Kastenmeier der Ball unglücklich durch die Hände.