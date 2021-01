2. Liga : HSV setzt sich nach Bochum-Patzer ab - Nürnberg patzt erneut

Düsseldorf Der HSV bleibt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga der Top-Favorit, Verfolger Düsseldorf verliert den Anschluss. Auch der Zweite Bochum patzt, dafür mischt nun der KSC mit. Auch im Kampf gegen den Abstieg gibt es neuen Schwung. Für Nürnberg wird es ernst

Am Sonntag verlor der Tabellenzweite VfL Bochum erstmals seit Mitte Dezember beim 1:2 (0:1) gegen den Karlsruher SC wieder ein Spiel. Dadurch führen die dagegen seit neun Spielen unbesiegten Hanseaten nach ihrem 3:1 gegen Erstligaabsteiger SC Paderborn am Samstag die Tabelle mit nun vier Zählern Vorsprung auf Bochum an.

Nach dem 19. Spieltag neu mit in der Aufstiegsverlosung ist der KSC, der in diesem Jahr ebenfalls noch kein Spiel verlor und am Sonntag in Bochum für einen Coup sorgte. Robin Bormuth (14. Minute) und Jerome Gondorf (84.) schossen die Badener bei einem Gegentor von Anthony Losilla (55.) auf Platz fünf vorbei an Fortuna Düsseldorf, das sich am Freitag beim 1:2 gegen Schlusslicht Würzburger Kickers blamiert hatte. Holstein Kiel (36 Punkte) und die SpVgg Greuther Fürth (35) hingegen siegten wie der HSV (40) am Samstag schon und bleiben an Hamburg und Bochum (36) dran. Der KSC und Düsseldorf (je 32) folgen.