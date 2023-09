2. Liga HSV stolpert bei Elversberg - Düsseldorf Tabellenführer

In Karlsruhe ging der 1. FC Kaiserslautern mit zuvor drei Siegen in Serie im Rücken in das Traditionsduell. Mit diesem Schwung gelang Ragnar Ache früh (5.) mit seinem fünften Saisontor die Gäste-Führung. Marvin Wanitzek glich per Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den KSC aus.