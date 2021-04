2. Liga : HSV und Fürth sieglos - Sandhausen jubelt im Abstiegskampf

Düsseldorf Der HSV holt spät noch einen Punkt, Fürth dagegen patzt im Aufstiegsrennen. Im Tabellenkeller schafft Aue vorzeitig den Klassenerhalt.

Nach der Pleite in Sandhausen am Donnerstag kam der Tabellendritte am Sonntag bei Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Dabei war die Chance auf Tabellenplatz zwei groß, da Konkurrent SpVgg Greuther Fürth am Sonntag patzte und mit 1:2 (0:1) beim FC St. Pauli verlor. „Im Aufstiegskampf ist der eine Punkt natürlich zu wenig“, räumte HSV-Kapitän Tim Leibold ein.