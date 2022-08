2. Liga : HSV verschärft Lage in Bielefeld - Rostock-Keeper patzt

HSV verschärft Lage in Bielefeld - Rostock-Keeper patzt

Düsseldorf Der Hamburger SV besiegt Bielefeld und rückt in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nach vorne. Rostocks Torwart leistet sich einen spektakulären Patzer.

Der Hamburger SV ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem dritten Sieg im vierten Spiel vorerst auf Platz vier vorgerückt und hat den Fehlstart von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld verschlimmert.

Tabellenführer ist vorerst der SC Paderborn, der am Freitag im direkten Duell den bis dahin ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern 1:0 besiegte. Dahinter folgt mit neun Zählern der 1. FC Heidenheim nach einem klaren 3:0 beim 1. FC Nürnberg. Der bislang noch ungeschlagene Jahn Regensburg kann im Sonntagsspiel bei Hannover 96 aber noch vorbeiziehen.

Slapstick-Tor in Darmstadt

Ein Riesen-Patzer von Torhüter Markus Kolke leitete die klare Niederlage von Hansa Rostock beim SV Darmstadt 98 ein. Die Lilien gewannen mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste von der Ostsee und schoben sich erstmal auf Rang drei. In Erinnerung bleiben wird vor allem das Tor zum 1:0 in der 3. Minute. Kolke legte sich den Ball zum Abstoß hin. Während die Augen des 31 Jahre alten Kapitäns nach links und rechts auf der Suche nach einer Anspielstation wanderten, sprintete Phillip Tietz heran und schob den Ball ins Tor.

KSC dreht Spiel

Der frühere KSC-Profi David Kinsombi (10. Minute) und Ahmed Kutucu (61.) brachten den SVS zweimal in Führung. Malik Batmaz (32.) gelang das zwischenzeitliche 1:1. In der Schlussphase drehten die Joker Simone Rapp (84.) und Lucas Cueto (87.) die Partie. Sandhausen hat nach zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Liga als Neunter sechs Zähler auf dem Konto.