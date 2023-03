2. Liga : HSV weiter im Soll - Regensburg neuer Tabellenletzter

Düsseldorf Wenig Glanz, viel Konstanz. Der HSV hält nach dem 3:0 über Nürnberg Kurs Richtung Fußball-Oberhaus. Dagegen verliert Paderborn die Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Schlusslicht ist Regensburg.

Der Hamburger SV darf weiter auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hoffen. Beim 3:0 (1:0) über den 1. FC Nürnberg blieb das Team von Trainer Tim Walter zum sechsten Mal in Serie ohne Niederlage und festigte in der 2. Liga Rang zwei.