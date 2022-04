2. Liga : HSV wohl aus dem Aufstiegsrennen - Dämpfer auch für Pauli

Düsseldorf Der Hamburger SV dürfte ein weiteres Jahr in der 2. Liga bleiben. Gegen Paderborn gibt es eine bittere Heimniederlage. Auch Stadtrivale FC St. Pauli stolpert. Besser macht es weiterhin Darmstadt 98.

Der Hamburger SV hat nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie kaum mehr Chancen auf die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Nach dem bitteren 1:2 (0:1) gegen den SC Paderborn droht dem HSV damit die fünfte Saison im Unterhaus am Stück.