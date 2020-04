Pionierin wider Willen : Imke Wübbenhorst wird Trainerin bei Viertligist Lotte

Lotte Eine neue Alice Schwarzer will sie nicht sein, versichert Imke Wübbenhorst immer wieder. Als neue Trainerin von Männer-Viertligist Lotte kann sie sich nun beweisen. Und will dabei vor allem über Fußball sprechen.

Für ihren großen Traum vom Trainer-Posten in der Fußball-Bundesliga hat Imke Wübbenhorst vieles aufgegeben. Von ihrem Job als Gymnasial-Lehrerin hat sie sich beurlauben lassen. Sogar ihre Wohnung hat sie gekündigt.

Das Wort „Lehrerin“ kommt in der dortigen Beschreibung übrigens noch nicht vor. Imke Wübbenhorst war die einzige Frau unter 25 Teilnehmern wie Ex-Nationalspieler Tim Borowski, mit dem sie eine Fahrgemeinschaft bildete. Sie war in Cloppenburg schon die erste Chef-Trainerin eines männlichen Oberligisten, seit Freitag ist sie ihrem großen Ziel noch ein Stück näher gekommen - die 31-Jährige wurde nämlich beim Viertligisten Sportfreunde Lotte vorgestellt.

„Ich habe viel Zeit und Entbehrung in mein großes Ziel gesteckt“, sagte Wübbenhorst: „Jetzt kann ich endlich hauptberuflich das tun, was ich gerne tue. Das ist die Möglichkeit, mich zu beweisen. Ich erwarte sehr viel von mir und bin sehr enthusiastisch.“

Beim langjährigen Drittligisten Lotte, aktuell Zehnter der Regionalliga West, habe die Chemie sofort gestimmt, versicherte die Ostfriesin. Am meisten beeindruckt habe sie, dass in den Gesprächen „meine Spielphilosophie im Fokus stand und es die ganze Zeit um Fußball ging.“ Und eben nicht darum, dass sie eine Frau ist. „Dass diese Fragen immer kommen, ist verständlich. Ich hoffe, dass das nicht lange der Fall sein wird“, sagte sie: „Ich rede gerne über Fußball. Und ich würde mich freuen, wenn ich in Zukunft mehr Fragen über Fußball beantworten dürfte.“