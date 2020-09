FIFA-Präsident : Infantino: Fünf Wechsel auch längerfristige Option

Rom FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht die Möglichkeit von fünf Auswechslungen pro Partie auch über die kommende Saison hinaus als mögliche Option.

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt kritisiert, dass die Europäische Fußball-Union UEFA in den Europapokal-Wettbewerben und der Nations League auf drei Wechsel pro Partie und Team setzt. In der italienischen Serie A werden wie in der Bundesliga auch in der kommenden Saison fünf Wechsel möglich sein, wie Gravina bestätigte.