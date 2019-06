Fußball-Weltverband : Infantino vor Wiederwahl zum FIFA-Chef

Will sich erneut zum FIFA-Präsidenten wählen lassen: Gianni Infantino. Foto: Francois Mori/AP.

Paris Gianni Infantino kann seiner erneuten Kür zum FIFA-Präsidenten gelassen entgegensehen. Beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Paris soll der 49 Jahre alte Schweizer heute per Akklamation bis 2023 im Amt bestätigt werden.

Am Dienstag hatten auch die europäischen Nationalverbände ihre kollektive Unterstützung für Infantino zugesagt. Der Deutsche Fußball-Bund will im Messezentrum an der Porte de Versailles ebenfalls für den einzigen Kandidaten votieren.