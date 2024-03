MLS Inter Miami gewinnt ohne Messi dank Suárez-Doppelpack

Auch ohne den angeschlagenen Starspieler Lionel Messi hat Inter Miami in der Major League Soccer erneut gewonnen. Bei DC United siegte das Team aus Florida dank eines Doppelpacks von Luis Suárez mit 3:1 (1:1). Der Uruguayer wurde erst in der zweiten Hälfte beim Stand von 1:1 eingewechselt und entschied dann die Partie mit seinen späten Treffern (72., 85.). Miami steht mit zehn Punkten nach fünf Spielen an der Spitze der Eastern Conference.