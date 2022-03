DFB-Bundestag : Interimspräsident Koch weist Kritik an DFB zurück

Bonn Der bisherige Interimspräsident Rainer Koch hat auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes in Bonn die zum Teil heftige Kritik am Verband zurückgewiesen.

Lob für Watzke

Watzke will „Kräfte bündeln“

Der Zwist zwischen Profis und Amateuren kommt im deutschen Fußball immer wieder auf. Der DFB sei nach seinem Eindruck „nicht der Chaos-Haufen, der in der öffentlichen Wahrnehmung so oft gezeichnet wurde“, sagte Watzke, der Borussia Dortmund als Geschäftsführer vorsteht. „Zur Wahrheit“ gehöre aber auch, dass das Image „nicht gut“ sei. „Das muss sich ändern, das ist klar“, sagte Watzke. „Von heute an muss der klare Blick in die Zukunft gehen.“ Die „professionellen Strukturen“ im DFB müssten dafür „gelebt“ werden.