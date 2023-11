Fußball Italien gewinnt- Albanien und Dänemark für EM qualifiziert

Matteo Darmian (17. Minute) brachte Italien in Führung, Federico Chiesa (41./45.+2) war innerhalb von sechs Minuten mit einem Doppelpack erfolgreich, Giacomo Paspadori (81.) und Stephan El Shaaraway (90.+3) trafen in der Schlussphase. Für Nordmazedonien war Jani Atanasov (52./74.) zweimal erfolgreich. Italien und Ukraine gehen in der Gruppe C mit jeweils zehn Punkten in das direkte Duell am Montag, das Hinspiel hatten die Italiener gewonnen, womit ihnen nun ein Unentschieden reicht.