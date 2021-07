EM-Viertelfinale : Italien verspricht Belgien eine EM-„Schlacht“

München Gala mit Grandezza oder höllisches EM-Spektakel? In einem Fünf-Sterne-Viertelfinale will Italiens Oldie-Abwehr die Super-Offensive der Roten Teufel stoppen. Belgien bangt um seinen Topstar.

„Ich erwarte den Sieg und nichts anderes. Wir sind Wettbewerbstiere“, tönte der belgische BVB-Star Thomas Meunier. Der Weltranglistenerste um den angeschlagenen Kevin De Bruyne will nicht wie schon bei der WM 2018 wieder kurz vor dem Endspiel scheitern. Die von Trainer-Beau Roberto Mancini zurück in die Weltspitze geführten Italiener freuen sich am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) auf ihre große EM-Reifeprüfung - und das in dem Land ihres letzten großes Triumphes.