Fußball-EM : Italiens Immobile und Insigne sorgen für Spaß und Tore

Florenz Im EM-Achtelfinale gegen Österreich blieb der italienische Angriff um Ciro Immobile und Lorenzo Insigne weitgehend wirkungslos. Umso mehr ist das Duo aus Neapel nun im Viertelfinale gefordert.

Auf den 30 Jahre alten Flügelspieler Insigne und den ein Jahr älteren Mittelstürmer Immobile wird es auch im EM-Viertelfinale gegen Belgien am Freitag (21.00 Uhr) in München ankommen. Gegen den Favoriten glaubt die Squadra Azzurra auch dank ihrer Offensivstärke an die Chance auf den Halbfinal-Einzug. „Das macht uns stolz, zu Beginn hat niemand an uns geglaubt“, sagte Insigne über den Aufstieg Italiens im Laufe des Turniers vom Außenseiter zum Mitfavoriten auf den Titel. „Aber wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden und arbeiten weiter.“