Fußball-EM : Italiens Traum lebt: Nach Kraftakt nun gegen Schwergewicht

London Italien muss gegen Österreich lange leiden, siegt am Ende aber doch. Durch das 2:1 nach Verlängerung steht die Squadra Azzurra im EM-Viertelfinale, wo nun ein Fußball-Schwergewicht wartet.

Italien atmet auf. Vor lauter Erleichterung über den Einzug ins EM-Viertelfinale stimmte Kapitän Leonardo Bonucci mitten in der Nacht im Teambus die Nationalhymne an, Trainer Roberto Mancini dagegen wirkte nach dem Wembley-Kraftakt gegen Österreich schnell wieder fokussiert.

„Wir haben gerade den Wolf getroffen, haben die Angst kennengelernt, viele Fehler gemacht und an einem gewissen Punkt Glück gehabt, dass wir noch am Leben sind“, schrieb die Zeitung „Corriere dello Sport“ gewohnt martialisch über den hart erkämpften Erfolg. „Italien stöhnt, kann aber in dieser EM weiter träumen“, meinte „La Repubblica“. Das nächste Turnier-Kapitel der erstmals schwer geforderten Squadra Azzurra beginnt am kommenden Freitag in München, wo dann ein ganz anderes Kaliber warten wird. Im Viertelfinale trifft Mancinis Team entweder auf den Weltranglistenersten Belgien oder Europameister Portugal.