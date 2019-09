2. Liga : „Jatta, Jatta“: HSV-Stürmer entscheidet Nord-Duell

Hamburg Bakéry Jatta hat mit seinem ersten Saisontor nach turbulenten Wochen für Gänsehaut-Atmosphäre beim Hamburger SV gesorgt.

Beim verdienten 3:0 (1:0) im Nord-Duell der zweiten Fußball-Bundesliga schoss Jatta das Tor zum Endstand (75.) und wurde überschwänglich gefeiert. „Bei Jattas Tor hatte ich Gänsehaut. Da fällt sicher sehr viel Last von ihm ab. Man hat gesehen, die Fans und der Verein stehen hinter ihm“, sagte Mitspieler Adrian Fein nach dem vierten HSV-Sieg im fünften Saisonspiel.

Unübertroffen war aber der Jubel in Hamburg, als Jatta das 3:0 schoss. Nach dem ersten Saisontor des Gambiers, an dessen Identität es einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge Zweifel geben soll, gab es im Hamburger Volkspark überschwänglichen Jubel. Unter lauten „Jatta, Jatta“-Rufen wurde der Stürmer vom gesamten Kader und Trainerteam des HSV geherzt. Noch in der vergangenen Woche beim 4:2 beim KSC war Jatta von den gegnerischen Fans ausgepfiffen worden. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der KSC hatten zudem Einspruch gegen die Wertung ihrer verlorenen Spiele gegen den HSV eingelegt.