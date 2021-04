Ehemaliger Nationalspieler : Jimmy Hartwig fordert Aufstehen gegen Rassismus

Hamburg Der ehemalige Fußball-Nationalspieler William „Jimmy“ Hartwig fordert ein härteres Vorgehen der Gesellschaft gegen Rassismus.

Der in Offenbach geborene Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten hat schon in früher Kindheit Erfahrungen mit Rassismus gemacht. „Ich glaube, wenn ich das in meiner Jugend nicht mit Humor gesehen hätte, hätte ich mir die Kugel gegeben“, meinte Hartwig, der heute für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Botschafter für Fair Play, Vielfalt und Respekt arbeitet. Er spricht oft an Schulen und in Vereinen. „Wenn wir jungen Leuten weiter die Augen öffnen, können wir erreichen, dass wir noch einige Schritte nach vorn gehen. Es kommt nicht auf die Hautfarbe, sondern auf den Menschen an.“