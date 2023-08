Fußball Tarforst startet in die Regionalliga: „Die Erfahrungen werden für immer bleiben“

So langsam können sie in Tarforst glauben, was ihnen Ende Mai auf dem Platz in Gillenfeld gelungen war. Dank eines 1:0-Erfolges gegen die SG 99 Andernach im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest, war der U17 des FSV Trier-Tarforst der größte Erfolg in der Nachwuchs-Vereinsgeschichte gelungen.