Auszeichnung Fair-Play-Preis: Warum ein Elfjähriger aus der Eifel vom DFB ausgezeichnet wurde

Ein Tor fällt, der Jubel ist groß, das Publikum protestiert aber. Die Schiedsrichterin scheint die Lage falsch eingeschätzt zu haben. Ausgerechnet ein Spieler der nun führenden Mannschaft weist sie auf ihre Fehleinschätzung hin. So fair kann doch keiner sein? Doch. Der elfjährige Leonard Biefel aus Bitburg wurde genau für dieses vorbildliche Verhalten in einem Jugendfußballspiel am 15. Juni dieses Jahres ausgezeichnet. Vertreter des Deutschen Fußballbundes DFB haben ihn für einen Fototermin wenige Tage vor der Auszeichnung im Bitburger Stadion getroffen.