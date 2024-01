Fußball Justiz-Streit um Super League geht in die nächste Runde

Im April 2022 hatte Richterin Gil García, die inzwischen den Posten von Ruiz de Lara am Handelsgericht in Madrid übernommen hatte, dessen für die Super League günstige Entscheidung vom Vorjahr jedoch aufgehoben. Dagegen legte die European Superleague Company SL Rechtsmittel ein und bekam vor der nächsthöheren Instanz Recht. Das Landgericht in Madrid setzte das vorläufige Verbot von Sanktionen gegen die Super League-Betreiber Anfang 2023 wieder in Kraft.