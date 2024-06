Frauen im Männerfußball (K)ein Signal? Frau Wittmann im Männerfußball

Was Wittmann aber auch ist: eine statistische Seltenheit. Im deutschen Fußball mangelt es allgemein an Trainerinnen. Die basisnahe Trainer-C-Lizenz vergaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine 21 Landesverbände im vergangenen Jahr an 5413 Personen, gerade mal 456 waren weiblich. Von 1835 B-Lizenzen, die dazu berechtigen, Männer-Mannschaften bis zur fünftklassigen Oberliga zu trainieren, gingen 118 an Frauen und Mädchen.