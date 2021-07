FC Bayern München : Kahns Plan: Anders führen - „Grenze“ bei Gehältern

München Nach erfolgreichen Jahrzehnten mit den Alphatieren Rummenigge und Hoeneß will Oliver Kahn ein Chef sein, der „Menschen mitnimmt“. Mit Maximen will er notfalls brechen.

Kahn weiß genau, dass er ebenso wie der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gleich liefern muss. Der 33 Jahre junge Nagelsmann hat dabei mit seinem Fünfjahresvertrag einen so großen Vertrauensvorschuss erhalten wie Kahn, als dieser Anfang 2020 in den Vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters aufgenommen wurde.

Die frühere Doktrin, dass der FC Bayern kein Verkäufer-Verein sein dürfe, müssen laut Kahn in Corona-Zeiten ganz neu bewertet werden. „Deswegen wäre ich vorsichtig, ob Maximen, die möglicherweise in der Vergangenheit mal gegolten haben, ewig Bestand haben.“

Kahn will einen anderen Führungsstil pflegen als die ehemaligen Alphatiere Rummenigge und Uli Hoeneß (69). „Ich bin jemand, der sehr stark auf das Team setzt, Menschen mitnimmt, sie teilhaben lässt.“ Die „großen Fußstapfen“ der Bosse will er auf seine Art ausfüllen.

Nagelsmann muss in den ersten Wochen mit einem Rumpfkader arbeiten. Neben den EM-Teilnehmern fehlt auch der Kanadier Alphonso Davies wegen seiner Teilnahme am Gold Cup in Nordamerika. Übrig bleiben 19 Spieler, darunter drei Torhüter, mit denen Nagelsmann loslegen kann.

Erster Leistungstest ist ein Spiel gegen den 1. FC Köln am 17. Juli in Villingen. Anfang August steht im DFB-Pokal beim Oberligisten Bremer SV das erste Pflichtspiel an. Der Wettlauf um den zehnten Meistertitel am Stück beginnt am 13. August auswärts gegen Gladbach.