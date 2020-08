Duell der Traditions-Clubs : Kaiserslautern und Dresden eröffnen Drittliga-Saison

Frankfurt/Main Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden eröffnen vor einem Millionenpublikum die Saison in der 3. Fußball-Liga.

Die Partie am 18. September (17.45 Uhr) wird live in der ARD und beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport gezeigt.

Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der Deutsche Fußball-Bund in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erst in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor, teilte der Verband am Donnerstag mit.