Niederlage gegen Costa Rica : Kanada verpasst vorzeitige WM-Qualifikation

San José Die Fußball-Nationalmannschaft von Kanada hat die vorzeitige WM-Qualifikation durch ein 0:1 gegen Costa Rica verpasst.

Dem Tabellenführer in der Final-Gruppe von Nord- und Mittelamerika fehlt nach der Niederlage in Unterzahl aber nur noch ein weiterer Punkt für die zweite WM-Teilnahme seiner Geschichte. Mark-Anthony Kaye sah in der 34. Minute Gelb-Rot, Celso Borges traf noch unmittelbar vor der Pause zum Siegtor.