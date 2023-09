EM-Qualifikation Kapitän Xhaka kritisiert Schweizer Team: „Wie im Park“

Im EM-Qualifikationsspiel hatten die Eidgenossen durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben - genau wie im Spiel zuvor gegen Rumänien (2:2). Laut Xhaka liege der Hauptgrund dafür in der mangelhaften Trainingsleistung. „Man kann nicht - wenn man die ganze Woche nicht so viel macht und nicht konzentriert ist - einen neuen Rhythmus erfinden“, sagte der 30-Jährige: „Das kann ich persönlich nicht und ich glaube auch kein Spieler dieser Welt.“